JUHTKIRI | Oravad, nüüd vastutate teie

Ühest küljest on see aus. Reformierakond ning Eesti 200 said tõesti nii palju mandaate, et kehtestada oma maailmavaatele vastav poliitika. Nüüd pole enam kellegi selja taha pugeda jutuga, et „tahtsime küll, aga näe, koalitsioonipartner oli vastu“. Siis aga tuleb kohe unustada näiteks poliittehnoloogiline jutt, justkui oleksid maksutõusud kuidagi tingitud sotside soovist rohkem kulutada.