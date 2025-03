Eesti 200 lubas meid enne targaks, siis rikkaks teha. FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia

Reformierakond ja Eesti 200 teatasid äsja, et viskavad sotsid valitsusest välja, kuna need takistavad olulisi otsuseid ja edasiliikumist. Kui tõsiseltvõetavad need põhjendused tunduvad või mis võisid olla siin tegelikud motiivid?