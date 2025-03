Nora Maria Londoni 15 minutit kuulsust. Skandaali anatoomia

Nora Maria Londoni varjunime taga peitunud autorit otsiti maa alt ja maa pealt, vaenlaste ja sõprade hulgast, kuid Kaur Riismaa nime vähemasti avalikus ruumis välja ei pakutud. Tagantjärele on muidugi lihtne öelda, et oleks võinud, vägagi oleks võinud. Kultuurkapitali esseevõistluse võitnud tekst „Kuidas me tapsime püha“ reedab selgesti, et autoril peab olema eriline suhe teatriga. Riismaa näol on tegemist on viljaka teatrikriitikuga, kelle tekste on hulgaliselt ilmunud ka Eesti Päevalehe kultuurirubriigis. 2024. aastal pälvis Riismaa Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna, mis on üks Eesti teatri aastaauhindadest.