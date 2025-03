Kui veel suhteliselt hiljuti tundus loogiline, et poodi – see oli muidugi juba suur edusamm, nägid inimesi ja puha! – sisenedes desinfitseerisid käed ja tõmbasid ette maski ning iga päev jälgisid koroonakõverat ja haigestunute arvu, siis nüüd näib see kauge minevik. Nagu ka muu koroonaga seotu.