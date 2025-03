SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa üritab Euroopat Ukraina rahuprotsessist eemale tõrjuda

Venemaa välisministeeriumi kõneisik reageeris teravalt Taani peaministri teatele, et Taani võib teatud tingimustel saata rahuvalvevägesid Ukrainasse. Venemaa reageerib teravalt kõigile sellise sisuga teadetele ning kordab pidevalt, et on Euroopast pärit rahuvalvevägede paigutamise vastu Ukrainas. Võib hinnata, et tegemist ei ole Venemaa jaoks mitte päriselt punase joonega.