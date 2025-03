Olen kuulnud neid, kelle suunas alt üles vaatan, ja targimaid ajaloolasi lausumas, et rahu sõlmimisel ei saa Ukraina valitsus loota oma rahva suhtes õiglast tulemust. Rahu puhul ei saa Ukraina kaotsis maa-aladest mitte midagi tagasi. Sellele tõsiasjale peab banderovets õppima kannatlikult otsa vaatama. On tõenäolisem, et Ukraina peab moskoviitidele veel midagi seni Ukraina võimu all maa-aladest tasuta ära andma. Seis näib olevat selline: