Andre Hanimägi: õhkõrnal koalitsioonil tuleb veel kaks aastat vastu pidada oma eksistentsi nimel võitleva erakonnaga

Uus valitsus, mille kogutoetus on ca 15%, leiab, et Eesti vajab veel rohkem parempoolsust, mitte mõistlikke maksuotsuseid, toimetuleku parandamist või vigade tunnistamist. Juba jaanuaris andis sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets Kristen Michalile märku, et vaja on muutusi. Hinnad tõusevad, toetus koalitsioonile langeb. Rasked otsused mõjutavad inimesi valusalt. Sotsiaaldemokraatide väljaviskamine on kahtlemata muutus, kuid mitte see, mida massid ootasid.