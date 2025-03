Margot Roose: sotside kartus on põhjendatud, sest valitsuse töö takistamine riigi huvisid eirates peabki saama karistatud

Viimastel päevadel on sotsiaaldemokraatide valitsusest eemaldamine tekitanud suurt kära, eriti teiste poliitikute seas. Palju räägitakse sellest, et ilma sotsiaaldemokraatideta valitsemine kujuneb katastroofiliseks. Kuid ajalooliselt on Eesti riigil läinud väga hästi ka ilma sotsideta valitsuste ajal. Just siis tehti otsuseid tulumaksu alandamiseks ja riigi majandus oli õitsev ning vastutustundlik.