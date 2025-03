Poola mõttekoja juht: Muski ärritamine on viimane, mida Ukraina vajab

Elon Musk pole just kõige populaarsem ka kodumaal. Pildil hiljutine protest Redmondis

Starlinki lairiba internetiühenduse arendas välja SpaceX, mille asutas Elon Musk, kellele kuulub ettevõttes ka enamusosalus. See tuhandetest madalale orbiidile lennutatud satelliitidest võrgustik on võimaldanud Ukraina sõjaväeüksustel pidada sidet, koordineerida operatsioone ning juhtida droone. Lisaks kasutavad Starlinki tsiviilinstitutsioonid nagu haiglad ja koolid. Ta on aidanud toetada ka Ukraina viga saanud telekommunikatsioonivõrgustikku.