Parempoolsete juht Lavly Perling: ma näen võltse parempoolseid sõnu ja hoopis vasakpoolset tegutsemist

Investeeringud ei usalda Eesti majandust ning nende maht on langenud kriitiliselt väikeseks, inimesed on saanud nii palju petta parlamendierakondadelt, et usaldus parteide vastu on aegade madalaim. Suured Euroopa riigid ei usaldanud meid niigi palju, et me saanuks julgeoleku teemadel Pariisis ja Londonis olla laua ääres, mitte nagu teravmeelitsejad öeldnud, laua peal, menüüs. Kõiki usalduskriisi komponente ühendavad kolm sõnapaari, mis meid sellesse olukorda viinud – poliitika ebakindlus, poliitikute valelikkus, majanduskeskkonna etteaimamatus.