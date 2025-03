JUHTKIRI | Eesti ei tohi koroonakriisi õppetunde unustada ega maha vaikida

Nüüdseks on mõned asjad selginenud, et rahulikuma pilguga toimunule tagasi vaadata. Kui rääkida üldpildist, lähenes Eesti tundmatule olukorrale pigem õige nurga alt – üsna kiiresti ja jõuliselt, samas mitte nii karmilt kui mõnel pool mujal riikides. Eelkõige oli võit see, et õnnestus hoida haiglate koormust allpool ülikriitilist piiri ja säästa inimelusid.