Vilja Kiisler: Kristen Michal muutis Eesti nähtamatuks

Muidugi, asjaolud on muutunud. Vahepeal on teist korda Ühendriikide presidendiks saanud Donald Trump, kelle iga järgmine pröökamine võtab kõigil jala võdisema. Euroopa suurriikide juhid alles otsivad viisi, kuidas reageerida, ja senimaani ollakse ikka veel seal, et kuigi Euroopa peab kaitsesse ise rohkem panustama – muu hulgas selle pärast, et härra Trump nõuab seda –, nähakse USA-d ikkagi kui liitlast, kellest ei taheta niisama lahti lasta. Sama narratiivi korratakse ka Eestis, peaminister nende hulgas, presidendist ma üldse ei räägigi.