Mart Võrklaev: paljust tuleb loobuda, et hoida kõige olulisemat

Defitsiidi lõdvendus on abiks meile ja oluline argument nende riikide jaoks, kus sõda tundub „kaugel“ ja kaitsesse panustamist peetakse ka valijate silmas vähemoluliseks. Siiski ei ole eelarve defitsiidi reeglid algselt loodud kellegi kiusamiseks. Need on olnud ja on ka edaspidi hädavajalikud Euroopa rahanduse ja majanduse stabiilsuse tagamiseks, meie valuuta ning ostujõu hoidmiseks.