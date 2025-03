Minu jaoks on sõna „nügimine“ olnud aktuaalne ka Ukraina viimaste nädalate protsesside mõistmisel, sest Trump hakkas ilmselgelt Ukrainat „nügima“, et see muudaks oma suhtumist ja võtaks arvesse Trumpi tahet. Mis oli nädalavahetuseni vaherahu kehtestamise peamine takistus? Ukraina üksuste viibimine Kurski oblastis ning Zelenskõi ei tahtnud väidetavalt midagi kuulda variandist, et nad tulevad sealt ära ilma Venemaalt läbirääkimiste käigus midagi vastu saamata.