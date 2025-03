KUULA | Salatubaka räpased saladused ja püsinäitus, mis maksab kuus miljonit eurot

Tallinna Lennusadama kõrvale kerkiva Eesti Loodusmuuseumi „tuumnäituse“ ideekonkursi võitis hiljuti Hollandi ettevõte Studio Mast projektiga „See the Unseen“ (tõlkes: näe nähtamatut). Evelin Pääsukene Eesti Loodusmuuseumist toob võidutööst kõneledes esile, et see paistab silma tugeva sisulise kontseptsiooni ning visuaalse lahendusega, rõhutades inimese ja looduse omavahelisi nähtamatuid seoseid. „Tuumnäitus räägib kooselukunstist – kuidas inimene ja loodus siin planeedil koos hästi hakkama saaksid,“ sõnas Pääsukene.