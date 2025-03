„Ta oli küünik ja samal ajal idealist.“ Gorbatšovi võimuletulekust möödus 40 aastat. Kas teda kirutakse asja eest?

11. märtsil 1985 sai Nõukogude Liidu juhiks Mihhail Gorbatšov. Sellega algas ühtlasi NSV Liidu ajaloo viimane peatükk, mis lõppes 1991. aasta lõpus impeeriumi lagunemisega. Aastatel 1939–1940 okupeeritud Eesti, Läti ja Leedu olid selleks ajaks juba NSV Liidu koosseisust lahkunud. Vaidlused selle üle, kui suur oli Gorbatšovi enda vastutus selles protsessis, kestavad siiani. Ühed arvavad, et Nõukogude Liidu saatus oli juba ette määratud ning hindavad Gorbatšovi panust rahusse ja vägivallatusse. Venelased peavad teda aga vaat et Venemaa ajaloo halvimaks valitsejaks. „Who is Mr. Gorbachev?“ („Kes on härra Gorbatšov?“) – just selline pealkiri ilmus 40 aastat tagasi lääne ajalehtedes, ja see küsimus püsib aktuaalne siiani. LP rääkis Gorbatšovi isiksusest ja pärandist Vene ajaloolase Valeri Soloveiga, kes töötas pärast Nõukogude Liidu lagunemist pikalt Gorbatšovi Fondis.