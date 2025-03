AstraZeneca – vaktsiinitootja, nagu ka Moderna, Pfizer ja Janssen. Kui varem polnud keskmisel inimesel aimugi, millised on suurimad (ja ehk ka kõige etemad!) ravimifirmad, siis pandeemia ajal kulusid need kõigile pähe ja vähemalt alguses loodeti, et saadakse just „see õige“ doos.