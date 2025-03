Millal on õige aeg töö tegemisest loobuda: kas rügada elu lõpuni või nautida pensionipõlve?

Kui muidu sörgime paljude näitajate poolest Euroopa Liidu liikmesriikide sabas, siis ühes on eestlased lausa rekordiomanikud – elupõlises töölkäimises. Vanaduspensioni ikka jõudes lasevad jõukad lääneeurooplased rihma lõdvaks ja siirduvad pensionipõlve pidama, samas kui eestlased jäävad aastateks tööd rabama. Eurostati andmetel käib tööl 54,9% pensionieas Eesti inimestest. See protsent on Euroopa Liidu kõrgeim.