Mulle oli pandeemia ajal kõige rängem kohustus kanda maski. See tundus otseses mõttes vägistamisena vaid selle nimel, et need, kes end vaktsineerida ei suvatse, ellu jääksid. Ma ei suutnud sel hetkel tunda mingit empaatiat, ainult pimedat viha. Kas sellised tunded olid siis tavalised?

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega