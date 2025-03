RAAMATUBLOGI: Suurepärane, kuid vihaleajav pilt Eestimaa aadlikest. Et kuidas põletati elu, kui talumees tööd tegi

Kui paljud meist on kuulnud kirjadaamist Theophile von Bodiscost? Nimi maarahvale just ei viita, aga ega ta seda olnudki, kuigi elas Tsaari-Venemaa lõpuni siin. Ei saa ju baltisakslast eestlannaks pidada või kuidas? Igatahes oli ta pärit auväärsest soost – isa kõrge Vene ametnik Karl von Wistinghausen, Lihula mõisa pärija, ema Adele Stenbock, kelle perele kuulus Kolga mõis.

Niisiis oli Theophile heal järjel, kui pehmelt väljenduda, ning seda on tunda ka tema meenutustest.

Eesti kirjanduses leidub piisavalt lugusid, mis kirjeldavad maa- ja linnarahva elu 19. sajandi lõpus ja järgneva sajandi alguses, aga meie kubermangu tegelikest valitsejatest – mõisahärradest – on juttu vähe. Ja põhjusega, sest miks peaks paruneid ja nende mugavat eksistentsi eksponeerima? Ent ometi on need killud meie ajaloost.

Theophile von Bodisco loob suurepärase pildi Eestimaal pesitsenud kõrgklassist ja mis peamine, detailirohke. Et kuidas elupõletamine käis.

„Meie, noored, elasime sel suvel lihtsalt ühest päevast teise. Sageli ei tahtnud me kuidagi magama minna. Ükskord, kui me Väike-Tsitrest tagasi jõudsime ja õhtu oli oivaline ning täis lõhnu, ütlesin ma: „Ärme lähme koju vaid Kolka.“ Kõik olid kohe vaimustuses. Need kaheksa versta Kolgani tundusid meile, kes me ju nii vähe käisime, päris pikad. Kuid saabuvas öös rännata oli nii suurepärane. Võtsime üheskoos käest kinni ja tantsisime ümber suure jämeda kuuse.“

Miks mitte tantsida, kui lihtrahvas töö ära tegi ja mõisale rikkust tõi. Härradel, prouadel ja nende lastel oli hää elu – amm andis tittedele piima (ei hakka ju preili oma rinda väntsutama), kokad tegid süüa, ise sai logeleda, rannas vedeleda, suhelda ja tantsu lüüa.

Aga siis algas revolutsioon ja paanika – ühtäkki polnud õige lihtrahva turjal liugu lasta. Õnneks oli mingi ajani päästjaks Eestit enda käes hoidnud Saksamaa.