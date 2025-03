KULTUURIBIIT | Anett Tamme alias Alonette’i helikeele kujunemist mõjutanud muusika

Folkmuusik Nick Drake jõudis oma lühikese elu jooksul salvestada vaid kolm albumit, mis on aga täis hindamatuid pärle ja end alles mitme(kümne)ndal kuulamisel ilmutavaid nüansse. „River Man“ on vaid üks paljudest tema lugudest, mis mind täielikult hüpnotiseerib. Alonette’i albumile kirjutasin keelpilliseaded suuresti inspireeritult Nick Drake’i „Five Leaves Left“ albumil kõlavatest keelpillidest.

Mitchelli looming on minu jaoks põhjatu aardelaegas ja on õnn, et ta on kirjutanud ja salvestanud nii palju muusikat. „All I Want“ oli esimene Joni Mitchelli lugu, mida 19-aastaselt laulma ja mängima õppisin. Nüüd, peaaegu 10 aastat hiljem, liigutab see esmalt lõbusalt kõlav lauluke mind hoopis igal kuulamisel pisarateni. Ehk seetõttu, et sõnad kirjeldavad nii ausalt armastust, seda kummalist ning ilusat valu- ja õnnetunde segu.

Weyes Bloodi nime taga peituv Natalie Mering on minu jaoks üks vähestest kaasaja laulukirjutajatest, kes oskab kirjutada täiesti ajatut, kuid siiski isikupärast muusikat. Weyes Bloodil on imeline anne luua muusikas igavikuline atmosfäär, laskumata ülemäärasesse magususse, seejuures ei jää laulusõnad sügavuse poolest muusikale üldse alla. Piisab sellest, et Natalie laulab „But hey, a lot’s gonna change in your lifetime..“ ja juba ma olengi pehmes eksistentsiaalses kriisis, mõeldes elu muutlikkusele. Weyes Bloodi muusika on täis väga hästi läbimõeldud orkestratsioone, produktsioonikiikse ja teadlikku, tasakaalukat harmooniakäsitlust.

Keelpillide arranžeeringud on teinud Anett Tamm, keelpille salvestasid Aapo-Matti Puhakka ning Kristina Bianca Rantala. Albumi on salvestanud ja miksinud Anett Tamm, Martin Petermann ja Siim Hiob, masteri tegi Hans Olsson (Svenska Grammofonstudion). Albumi kaanefoto autoriks on Anna-Maria Vaskovskaja.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut.)

Andy Shauf, „Sunset“

Arvasin pikalt, et „Sunset“ on oma lihtsuses üks perfektne armastuslaul. Siis sain teada, et tegelikult räägib laul hoopis sellest, kuidas stalker röövib oma ihaldatu.. Aga mida muud oodata Kanada laulukirjutamise geeniuselt Andy Shaufilt, kui hella helipilve, mida läbistab graatsiliselt üks terav nuga.

Elton John, „Goodbye Yellow Brick Road“

„Goodbye Yellow Brick Road“ on ajatu nostalgiahitt hea sõnumi, kõrvukõditavate harmooniakaldumiste ja eepilise meloodiaga, mida lihtsalt peab kaasa röökima.

Dirty Projectors, „Gun Has No Trigger“

Olen juba paar aastat olnud ebatervislikult ja samaaegselt nii meeldivalt sõltuvuses Dirty Projectorsi muusikast, mille on suures osas kirjutanud ja produtseerinud David Longstreth. Bänd on oma üle 20-aastase tegutsemisaja jooksul eksperimenteerinud mitmete kummaliste žanrikombinatsioonide ja ebakonventsionaalsete produktsioonivõtetega. Nende aprillis ilmuval uuel albumil „Song of The Earth“, mida suure põnevusega ootan, on kaasatud näiteks orkester.

„Gun Has No Trigger“ pärineb bändi ühelt populaarsemalt 2012. aastal ilmunud albumilt „Swing Lo Magellan“ ja on äge näide sellest, kuidas ansambel julgeb põnevalt rakendada häält kui instrumenti kogu oma maheduses, kileduses ja käreduses. Kuigi ansamblis on Davidi ümber aastate jooksul muusikud korduvalt vahetunud, on kõik liikmed alati tasemel vokalistid ja multiinstrumentalistid. Üks minu suurimatest unistustest, mis kunagi kahjuks vist ei täitu, on saada selle bändi liikmeks. Loodan, et näen vähemasti ühel päeval nende kontserti.

Alice Phoebe Lou, „Halo“

Kui ma tiinekana mõtlesin, milline artist ja laulukirjutaja ma kunagi olla tahaks, siis oli mul kujutluses midagi väga sarnast Alice Phoebe Loule. Tema muusika ja laulukirjutamine kõlab nii vahetult, justkui puistaks hea sõber oma südant. „Halo“ on armas ja elujaatav laul Lou pidevalt täienevas diskograafias.

The Carpenters, „We’ve Only Just Begun“

The Carpentersi signatuurhitt on hea meenutus sellest, kui muusikaliselt kompleksne peavoolu popmuusika oli 1970. aastal: dramaatilise ja rikkaliku instrumentaalseade ning suurepäraste vokaalharmooniatega.

Bridget St John, „Many Happy Returns“

See laul teeb mind nii totakalt rõõmsaks. Kuid järgmine, imeilus laul nimega „Broken Faith“ samalt Bridget St John albumilt „Ask Me No Questions“ teeb mind jällegi väga kurvaks. Bridget St John muusikal on seletamatu võim minu emotsioonide üle. Magus-valusad sõnad, mahe ingellik hääl, alternatiivsed kitarrihäälestused, muud polegi iluks ja õnneks vaja.

Vaiko Eplik, „Nähtamatus“

Vaiko Epliku loomingust võiksin valida välja mitukümmend laulu, mis on mind oluliselt mõjutanud ja poolt mu elu saatnud. „Nähtamatus“ võiks minu meelest olla vabalt Eesti hümn.. Kui lõbus oleks laulda suure rahvamassiga koos pühalikult „Minu nimi on Vaiko ja ma tulen üle lompide“.