SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Trumpi uued sanktsioonid võivad tekitada Venemaa energiasektorile tõsiseid probleeme

Viimaste päevade arengute valguses võib nafta hind kukkuda isegi 50 dollarini barreli kohta. See on Tsentrobanki ökonomisti Jevgeni Suvorovi arvates Venemaa jaoks kriitiline piir, sest eelarve tegemisel on arvestatud hinnaga 69,7 dollarit barreli kohta.