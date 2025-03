Ingar Dubolazov: 70% teise emakeelega elanikest toetab eestikeelsele haridusele üleminekut

Esimest korda meie ajaloos alustasid kõik esimesse klassi minevad lapsed oma haridusteed eesti keeles. See on samm, mis tagab kõigile noortele võrdsed võimalused hariduses, tööturul ja ühiskonnaelus laiemalt. Haridusreformi on põhjalikult ette valmistatud ning selle õnnestumiseks on panustanud riik, koolid ja õpetajad. See on üks viimaste kümnendite ambitsioonikamaid eesmärke haridusvaldkonnas.