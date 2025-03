RAAMATUBLOGI: Kekkonen, suur mees, kes tegi perifeerias asuva Soome suureks ja õnnelikuks

Iseenesest on Soome pääsemine Nõukogude Liidu haardest arusaamatu ja müstiline. Olla piiririik, võidelda Talvesõjas Venemaaga viiki ning seejärel teha teise ilmasõja ajal Saksamaaga koostööd... Võiks ju arvata, et Stalin lömastab pärast võitu Soome kui lutika – see käinuks ilmselt lihtsalt ja sõrmenipsust – aga ei, soomlased oskasid ajada poliitikat, mis pani Venemaa seisu, kus neil oli kasulikum iseseisev naaber. Paasikivi ja Kekkoneni liin saadi kenasti tööle – Juho Kusti Paasikivi oli alates 1946. aastast president, kuni senine peaminister Kekkonen temalt kümnendi hiljem ameti veerand sajandiks üle võttis.

Juba 1944. aastal mõistis justiitsministrina töötanud Kekkonen Nõukogude Liidu nõudmisel Soome sõjakurjategijate üle kohut, ent nii, et hunt sai söönuks ja lambad jäid terveks. Peaministriks saades kuulutas Kekkonen ausalt, et Soome valituse moodustamisel järgib ta Venemaa arvamust. Mõistagi tümitati teda selle eest kodumaal ja piiri taga, kuid Kekkonen kehitas vaid õlgu, sest ajas asju enda sõnul nii, nagu kodumaale parem on.

Kuna raamatu „Kodanik Kekkonen“ kirjutas ameeriklane, siis on ka teose toon pigem kriitiline, sest vaade toimus ookeani tagant ja suurriiklikult. Olnuks autor eestlane, vaadanuks ta Kekkoneni elutööd Soome iseseisvuse säilitamisel hoopis teisest vinklist ja ilmselt kahetsusega – et kuidas nemad said ja meie ei saanud.

Venemaa määras, milline peab olema Soome valitsus ja sedagi, milliseid filme riigis näidatakse. Ameeriklased polnud sellega rahul ja välisministeeriumi memos märgiti, et: „Kekkoneni mõõdutundetu mugandumine Nõukogude Liidu tahtmisega on äärmiselt riskantne.“

Aga Kekkonen oli Venemaa kuberneri rolliga rahul, tegi visiite Leningradi ja Moskvasse, et küsida nõu ja põhjendada oma tegevust, sest peamine oli iseseisvus.

Ühesõnaga, Kekkonen oli mees. Suur mees, kes suutis teha perifeerias asuva Soome suureks riigiks, kus elab maailma kõige õnnelikum rahvas. Meil kahjuks polnud Kekkoneni.