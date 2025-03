Reformierakonna toetus on mitte lihtsalt madal, vaid 15 aasta võrdluses rekordmadal, näitavad erakondade populaarsusküsitlused.

14% - just nii väikese toetuse joonistas Kantar Emor Reformierakonnale tänavu veebruaris. Kui vaadata viimase 15 aasta statistikat, on see rekordväike. Sama trendi kinnitavad ka teiste firmade küsitlused.