FOTOD | Selgusid kulka kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade laureaadid

„Viiu Härmi „Ilmatuga“ on meisterlik kunstiteos, mis annab kiirustavas argielus siplevale lugejale head nõu – võta aega, vaatle, loe üks lõik, loe veel kord, meenuta, kas oled sarnast kogenud, et elu võiks olla tasakaalus, kaunis, et loodus säiliks, et oleks rahu, oleks suvepäike ja talvekülm ja et see ongi inimese elu. Harmoonia,“ ütles žürii esimees Kai Olivia Arrak.

Ilukirjanduse tõlkeauhinna žürii esimees Heli Allik sõnas, et 2024. tõlkeaasta oli võimas. Žürii tööd ja laureaate iseloomustab ta nii: „Tõesti oli meie žüriil raske otsustada – ja üleüldse – kuidas võrrelda võrreldamatut? Mida valida? Kas tõsta esile a) keisrile kuuluvad; b) palsameeritud; c) taltsutatud; d) piimapõrsad; e) sireenid; f) muinasjutulised; g) hulkuvad koerad; h) käesolevasse klassifikatsiooni kuuluvad; i) kes mürgeldavad nagu hullud; j) loendamatud; k) joonistatud väga peene kaamelikarvast pintsliga; l) et cetera; m) kes on äsja lõhkunud kannu või n) kes eemalt paistavad kärbeste moodi – nagu klassifitseerib loomi kuulus Borgese „Hiina entsüklopeedia“? Preemia ilukirjandusliku tõlke eest võõrkeelest eesti keelde saab Paul-Eerik Rummo James Joyce´i „Ulyssese“ tõlke eest inglise keelest. See tõlge on ime. See ei tõesta meile mitte ainult, et tõlkes on kõik võimalik, vaid et kõiges on kõik alati võimalik. Kategooria „ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde“ laureaat on Daniele Monticelli Doris Kareva kakskeelse valikkogu „In sogno ho visto il mondo“ („Und nägin maailmast“) tõlke eest itaalia keelde. Doris Kareva minimalistik üdini vormipõhine luule näib olevat tõlkimatu, ometi on see itaalia keelde jõudnud nii, et säilinud on kogu selle helendav tähenduste paljus, metafüüsika ja harmoonia.“