JUHTKIRI | Hey guys, let’s talk eesti keelest!*

Viimasel ajal on getting more and more common, et me kuuleme keele mix’i, mida võiks kutsuda „estonglishiks“. You know, see on see, kui inimesed lihtsalt drop’ivad random ingliskeelseid sõnu oma lausetesse ja unustavad, et meil on olemas perfectly good eesti keel. It’s like we don’t even try anymore!