FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helmel on õigus, et tuulegeneraatorite infraheli tekitab tervisekahjustusi?

KONTROLL | Infraheli on seostatav tervisekahjustustega siis, kui see ületab piirnorme. Terviseameti teabelehel on piirnorme ületava infraheli tagajärgedena välja toodud väsimust, iiveldust, tasakaalu nõrgenemist ja ärevust. Piirnorme ületaval infrahelil on küll negatiivsed tagajärjed tervisele, ent see ei tõesta, et tuuleparkidega seostatav infraheli ületab piirnorme.