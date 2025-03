USA PÄEVIK | Trump plaanib vajadusel sõjalise jõuga Panama kanal kontrolli alla võtta

Pärast pea kahte kuud presidendina on Donald Trump silmitsi aina tugevneva opositsiooniga. Jaanuaris-veebruaris võis jääda mulje, et Trumpil on vabad käed teha, mida soovib. Trumpi trikk anda lühikese aja jooksul välja suures koguses täitevkorraldusi, millest paljud on ebaseaduslikud, ummistas demokraatlikud kontrollmeetodid.