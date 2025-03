ARVUSTUS | Hinnatud tšellisti lennukus ja Helena Tulve sügav teos tõid kevadised kõlavärvid Estonia kontserdisaali

Mõnel tordil on lausa mitu kirssi ja raske on öelda, milline neist kõige magusam on. Samamoodi oli Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri reedel toimunud kontsert täis muusikalisi maiuspalasid. Eesti helilooja orkestriteose esiettekanne on alati oodatud sündmus, samamoodi on väga eriline maailmakuulsa solisti musitseerimine koos meie oma orkestriga.