VANA KULD | Ahto Valter, kes purjetas Paljassaarest New Yorki ja hiljem ümber maakera

Umbes üheksa aastat tagasi sattus dokumentalist Jaanis Valk (39) lugema Anto Juske raamatut Ahto Valterist ja sai teada, et enne sõda purjetas esimene eestlane ümber maakera. „Olen suur ajaloohuviline, aga minu jaoks oli see täiesti uudne informatsioon. Mina teadsin, et Lennuki meeskond oli esimene,” tunnistab Valk. Pärast seda hakkaski dokumentalist uurima Ahto Valteri saatust ja seda, kas temast on võimalik dokumentaalfilmi teha. „Kõige enam paelus mind see, et Valteri lugu on seni rääkimata. Miski, mille Eesti rahvas on okupatsiooniaastate tõttu unustanud. Paljud isegi ei tea, et selline mees nagu Ahto Valter on üldse olemas olnud,” nendib Valk.

Filmi tegemiseks on kogutud materjali Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Austraaliast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist. „Minu jaoks on need aastad olnud paras detektiivitöö,” sõnab dokumentalist.