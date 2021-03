RAAMATUBLOGI: Jamie Oliver – Eesti rahvakokk

Tuleb tunnistada, et Oliveri laiaulatuslik invasioon Maarjamaale on pigem positiivset laadi. Tema roogi iseloomustab eelkõige lihtsus, mis tähendab, et algaja kodukokk saab tema retseptidega kenasti hakkama. Lisame siia laiaulatuslikkuse – Oliver ei keskendu oma kulinaarias kindlale piirkonnale (kuigi Itaalia mõjud on tuntavad, mis pole kindlasti paha) – ning saabki kokku justkui õpikumaterjali.

Et asi ei kisuks ülistuslauluks, siis pisut kriitikat kah. Edasijõudnud märkavad, et teinekord lihtsustab Oliver retsepte liialt ning sel juhul tuleb teha omapoolseid täiendusi. Ta justkui seab endle piirid, millest ei tohi üle astuda, aga võib. Pisut maitset siis, lisandit sinna – kes on mõni aasta köögis askeldanud, saab aru, mida võiks täiendada.

Järjekordses raamatus on Oliver välja valinud 20 lemmiktoiduainet ning pakub igast välja seitse retsepti. Eks ta rohkem struktuuri küsimus ole, sest nood toiduained – nende seas kana, vorstid, lõhe, munad, hakkliha, kartul, krevetid, seened, valge kala, loomaliha, sealiha – ole üldiselt iga normaalse mitteveganlase lemmikud, aga las olla. Tähtsamad on retseptid.

Kui eelpool oli jutt piiride seadmisest, siis hea näide on kuldne kalapada parmesaniga. Valge kala filee, porru, salvei, küüslauk, võioad, creme fraiche, parmesan. Millegipärast tekkis tahtmine lisada pisut sibulat ja ploomtomateid – need käivad kala ja tomatitega hästi kokku ning lisavad happelist maitset – paprikagi tundus kohane ning veidi ka kappareid. No ei olnud kehv, tuleb tunnistada.