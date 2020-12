Liia Hänni: mõni läheb minu nime kuuldes siiamaani endast välja

Liia Hänni (74) käega on kirja pandud ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest. Põhiseaduse assamblee liikmena vormis ta põhiseadust, mis on meid seni hästi teeninud vägagi erineva ilmavaatega inimeste hinnangul. Aktiivsest poliitikast seisab e-riigi tervise hoidmisele pühendunud Hänni eemal juba 20 aastat, ent tema terav silm jälgib toimuvat ülima tähelepanuga. Järgnev Skype’i kaudu teoks saanud jutuajamine näitab seda alati tasakaalukat ja korrektset naist ehk lähemalt kui tavaliselt, inimlikust ja soojast küljest.

Mida järeldada sellest, et riigikogulaste seas on olnud ainult kaks astrofüüsikut ja need mõlemad on naised?

See võib juhus olla. Aga kui Ene Ergmas ja minus midagi ühist otsida, siis see võiks olla uudishimu, et mida see maailm endast kujutab. Oleme mõlemad Enega laulva revolutsiooni poliitikud. Ene tuli küll poliitikasse hiljem, aga tuleku seeme sai arvatavasti külvatud ajal, mil me koos Eestit vabaks võitlesime – laulsime, kõnelesime ja kirjutasime.

Olete sotsiaalmeedias õnnitlenud Kaksikute tähtkujus sündinud kaksikuid. Astrofüüsik loeb horoskoope?

Väga harva. Aga mu kaksikvennad on sündinud juunis, kui Päike asub Kaksikute tähtkujus. Nad näevad ühtemoodi välja ja tore on neid sünnipäeval tähistaevaga seostada. Sellest, miks inimesed horoskoope loevad, saan ma aru.