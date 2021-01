FOTOD | Olga Temnikova luksuslik galeriikorter, mille vaade on väärt mitu miljonit

Aknalaual on surnud kärbes. Olga võtab selle õrnalt kätte ja paneb kindlasse kohta ära. „Mul on galeriis üks Krisi teos, kus on surnud kärbsed, ja mu väike tütar Vera tegi seal ühe katki,” lausub Olga häbelikult. Nüüd saab ta Kris Lemsalu kunstiteose hävinud detaili taastada.

Akna tagant paistab meri ja Noblessneri jahisadam. Vaade on väärt miljonit. „Silm puhkab küll, fookuse vahetus on kasulik,” arvab Olga sellest luksusest.

Korter on Olgal ja tema abikaasal Indrek Kaselal olnud hoones juba kuus aastat, enne kui Noblessneri sadamast hakati elu- ja meelelahutuspiirkonda kujundama.