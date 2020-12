1960-ndatel haaras biitlimaania tervet maailma. Kogu lääs kuulas The Beatlesi muusikat, kontsertidel tüdrukud kiljusid. Raudse eesriide taga Nõukogude Eestis oli Briti bändi muusikat raskem kuulda saada, kuid biitlite hullus tekkis ka siin. Seda aega palusime meenutada Tõnis Mägil ja Ivo Linnal.

Mõlemad muusikud on ühel nõul, et 1960-ndate algul kõlas The Beatles täiesti erinevalt kõigest sellest, mis toona kuulda oli.