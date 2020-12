Taavi Minnik, ajakirjanik

Enamuse võim on küll parem kui vähemuse võim, kuid see pole veel demokraatia. Aga kas siis otsedemokraatia on see „õige” demokraatia? Otsedemokraatia on enamuse võim, kui otsuseid langetatakse selle põhjal, kuidas enamus mingil ajal arvab. Kuid demokraatia tähendab tänapäeval siiski eelkõige protsessi ja kõigiga arvestamist, mitte gallupite järgi valitsemist. Enamuse tahte järgi valitsemise jaoks oli saja aasta eest üks teine sõna, seda nimetati vene keeli bolševismiks…