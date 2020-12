FAKTIKONTROLL | MMS-i maaletooja võitleb koroonavaktsiini vastu libainfoga

Veski tegi Facebooki postituse 6. detsembril. See on jõudnud paari päevaga üle 25 tuhande inimeseni Facebookis.

Postituse fotol on FDA (Food and Drug Administration, USA Toidu- ja Ravimiamet) nimekiri võimalikest COVID-19 vaktsiinide kõrvaltoimetest, mille hulka kuuluvad näiteks insult, Guillain Barré sündroom, mis võib inimese muuta halvatuks, aga ka näiteks rasedus.

Juurde on kirjutatud järgmine:

"Lõpuks ometi avaldas FDA kauaoodatud Covid–19 vaktsiini võimalikud kõrvaltoimed! Täitsa tore nimekiri ju. Kes neid haigusi endale ei tahaks? Iga normaalne inimene vahetab välja kergemat sorti viirushaiguse, millega on nakatunud 0,001% elanikkonnast [...]!!"

Seejärel loetletakse hulk suuri ravimitootjaid ning summad, mis nood on pidanud kahjutasudeks välja maksma.

Veel väidetakse, et tootjad pole vaktsiinide ohutust kunagi platseebogrupiga kontrollinud ning vaktsiinide kohta on puudu litsenseeritud (tõenäoliselt on silmas peetud eelretsenseeritud) uuringud.

Kuidas on asi päriselt?

Alustame sellest, mis on postituses eksitav, kuid valeks seda nimetada ei saa. Kuna postitusest jääb arusaamatuks, mis aja vältel või mille eest "kahjutasude" väljamaksmist ravimifirmadelt on mõeldud, on seda keeruline kontrollida.

Vastab tõele, et ravimifirmadelt on ravimi- või vaktsiiniuuringute ning kõrvaltoimeainete eest kahjutasusid küsitud. Seetõttu siinkohal me ei saa neid numbreid ümber lükata või kinnitada, kuivõrd allikas, ajaraam, riik, ravim jms on ebaselge.

Fotost. Juba postituse kommentaarides viidatakse naisele, et tegemist on FDA mustandiga ning võimalike koroonavaktsiini kõrvaltoimetega. Need on põhistatud sellele, mida on raporteerinud koroonavaktsiini testides osalejad.

Nii on loetelu väga kirju: Guillain Barré sündroom, narkolepsia, artriit, insult, põletikud ja allergiad. Muuhulgas ka näiteks rasedus. Neist esimene mõjub vaktsiinivastasele kogukonnale ennekõike "ohutulena", sest alusetult püütakse seda rasket haigust siduda vaktsiinidega (1).