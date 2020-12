Helen Lokuta: ühine söömine on väga oluline. Sellist asja meil ei ole, et laps võtab taldriku ja läheb oma tuppa

Jõuluaeg on kristlikust seitsmelapselisest perest pärit Heleni jaoks alati eriline olnud. Siiani saab iga aasta jõululaupäeval kokku terve pere, et ühist õhtusööki nautida. Nüüdseks küündib pereliikmete arv koos kõigi laste ja lastelastega juba ligi 60-ni ja jõuluõhtul on koos neli põlvkonda. Esimesel jõulupühal käiakse koos kirikus, sellele järgneb rikkalik lõunasöök pere keskel.

Tänavu jääb suurem kogunemine pandeemia tõttu ilmselt esimest korda ära, kuid jõulurõõmu see ei vähenda. Seda enam, et Heleni abikaasa Madise perest suurem osa elab Tallinnas ja nende jõulusöömaaeg toimub igal aastal just Heleni juures. „Siis on meid kokku kümmekond inimest ning sellise suurusega seltskonnale on juba väga mõnus ise pidulik ja rikkalik jõululaud valmistada. Mulle meeldib, et on palju erinevaid roogi ja igale maitsele midagi alates pardist ja lõpetades klassikalise seapraega. Alati on laual tanguvorstid, sest verivorste me usu tõttu ei söö."