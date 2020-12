JUHTKIRI | Korruptsioonilõtvus ei kõlba Eesti teeks

Esiteks on meil vanu korruptsiooniprobleeme. Osas omavalitsustes on seda endiselt paljuvõitu. Eilegi oli Eesti Päevalehes põhjust kirjutada Viimsi vallast, mida aeg-ajalt nimetatakse pilkamisi Eesti korruptsioonipealinnaks. Nimelt liigub seal asi reformierakondlasest vallavoliniku ebaseaduslikult ehitatud sadama tagantjärele seadustamise poole.

Viimsi vallas on võim Reformierakonna käes, vallavolikogusse kuulub ka paar riigikogu-oravat. Reformierakondlased, kui tahate usutavalt öelda, et teie juhitud valitsus oleks Eestile parem, siis ärge laske Viimsis sääraseid asju juhtuda. Ei piisa sadama asja juriidiliselt korrektselt ära korraldamisest, vaid asjaajamine peab algusest peale olema ka sisuliselt aus ja mitte riivama kohaliku kogukonna õiglustunnet.

Riigijuhtidelt ei saa korruptsioonivastane tegevus enam nii palju toetust ja tähelepanu kui varem. See on Eestile halb.

Teine probleem on see, et riigi tasandil ja riigijuhtidelt ei saa korruptsioonivastane tegevus enam nii palju toetust ja tähelepanu kui varem. Mõneti on see ootuspärane, sest suurima koalitsioonipartei Keskerakonna traditsioonilised kantsid Tallinn ja Ida-Virumaa on andnud korruptsiooni kõva panuse. EKRE purjetas valitsusse muu hulgas korruptsioonivastaste loosungitega, aga tegelikult kultiveerib aususe asemel pigem võimu- ja hõimutruudust. Valitsusringkondadest kumab suhtumist, mis kuulub kümne-kahekümne aasta tagusesse aega ja meist palju korruptiivsematesse riikidesse.