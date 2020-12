Maiken: et tipplauljana vormis püsida, pead elama justkui nunnaelu

„Maskis laulja”, „Su nägu kõlab tuttavalt”, „Eesti otsib superstaari”, „Eesti laul”, „Väikesed hiiglased”, „Laulud tähtedega”. Kõik need suurprojektid, rääkimata tänavu kevadel 15. sünnipäeva pidanud WAF-i laulukoolist, seostuvad Maikeniga (43), kel passis nimeks Kadri Koppel.

Maiken on see, kes treenis Kaire Vilgatsit ja Stefanit möödunud hooajal „Maskis laulja” saates laulma nii, et televaataja neid ära ei tundnud. Samamoodi abistas Maiken tänavust maskisaate võitjat Mikk Saart ja teisi osalenuid, sealhulgas Luisa Rõivast, Elina Nechayevat ja Elina Borni. Kõik nad on suurepärased lauljad, kelle hääletämber oleks muutmata kujul kohe äratuntav. Mäletate, kui maskisaate detektiiv Mart Juur pidi üllatusest lausa ümber kukkuma, kui tema sõber Peeter Oja saates maski langetas?