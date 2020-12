Aivar Sõerd: järgmise aasta riigieelarve koostamisel on rikutud põhiseadust

Põhiseaduse alusel on riigikogul õigus ja kohustus otsustada kõigi riigi tulude ja kulude üle iga aastases riigieelarves. See tähendab, et iga-aastane riigieelarve seadus ja selle seletuskiri peab olema piisavalt detailne ja arusaadav. Riigikogu liikmel peab olema võimalus põhiseadusega sätestatud õigust ja kohustust teostada ning eelarvemenetluses kaasa rääkida.

Ka õiguskantsler on korduvalt tähelepanu pööranud sellele, et riigieelarve on koostatud selliselt, et riigikogu liikmetel pole alati võimalik kulude ja tulude üle otsustada.

Põhiseaduses sätestatud õiguste ja kohustuste tagamisel pole asjad paranenud. Järgmise aasta riigieelarve näitel on tulude ja kulude üle otsustamine selgelt ja nähtavalt läinud riigikogult valitsuse kätte. Järgnevalt on siin mõned näited.