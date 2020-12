Vilja Kiisler: valitsus käitub nagu peata kana

Sotsiaalminister Tanel Kiik on inimesi viimastel nädalatel korduvalt manitsenud, et jõulud jäävad ära, kui me kõik korralikult käituma ei hakka. Ometi ei tohiks teadusnõukoja kompetentsi ja valitsusele antavat tuge silmas pidades praegused nakatumisnäitajad sotsiaalministrile üllatus olla. Sellele vaatamata näib ta nende üle üllatuvat iga päev uuesti, argumentatsioonis aga kõlbab iga väide nii poolt- kui ka vastuargumendiks. Alles eile arvas Kiik, et koolivaheajale saatmine nakatumist ei vähenda. Valitsuse tänase otsuse pealt kõik koolid tulevast nädalast kinni panna tuleb järeldada, et ilmselt ikkagi vähendab.

Miks muidu panna kinni just koolid. Kas põhikooliastmes suurenes äkki viirusekandjate hulk (gümnaasiumid olid kaugõppel juba varemgi)? Või on vastsel otsusel mingi teine põhjendus? Miks ei võinud põhikoole kaugeõppele saata, kevadine kogemus on ju olemas? Vastuseid ei ole. Ja kuidas ikkagi peaks inimesi, kes ütlevad eile nii ja täna naa, üldse pidama pädevaks langetama otsuseid, mis puudutavad nii otseselt kõigi inimeste elu?