„she sin(g)s on Kelly sõnul enda uuesti leidmise plaat. Sooloprojekti tegema asudes otsustas ta olla nii aus kui vähegi võimalik. „ Plaat on väga isiklik ja kirjeldab olukordi, kust olen päriselt läbi käinud.” Žanriliselt liigitab Kelly oma loomingu ambient-popiks. Aga on ka poppi ning harmoonia poolest ka džässi mõjutusi.