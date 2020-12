Keskmine altkäemaksu taks on 5% hanke kogumahust

Võltsitud sisuga tervisetõendite andmine ajateenistusse kutsututele vabastuse saamiseks, tegelikkusele mittevastava tervisetõendi kirjutamine töövõimetuse saamiseks, otsuste langetamine endaga seotud haigla kasuks või mõnest tuhandest kuni sadade tuhandeteni ulatuva altkäemaksu võtmine riigihanke käigus.

Need on mõned näited paari viimase aasta jooksul jõustunud kohtulahenditest, kus keskseks meditsiini valdkond. Täna on rahvusvaheline korruptsioonivastase võitluse päev ja keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler tõstab teemast rääkides praegu fookusesse just meditsiinis toimuva. Kõigis Euroopa riikides, sealhulgas Eestis, käivad kriminaalasjad arstile altkäemaksu andmise või nõuete rikkumise kohta hangete korraldamisel, kui tahtlikult on eelistatud üht või teist konkreetset ettevõtet, olgu siis teenuste, kaupade või ehituse vallas.