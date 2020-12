KULTUURIBIIT | Näitleja Volli Käro playlist

Oma teekonda teatris, telelavastustes, kuuldemängudes ja filmides, millesse on kogunenud üle 150 rolli, alustas ta 1964. aastal. Külalisetendustel Rakvere Teatriga on selle aja jooksul maakerale peale tehtud seitse ja pool tiiru ehk läbitud on ligikaudu 300000 kilomeetrit. Täna saab Vollit näha Rakvere Teatri lavastuses „Lõppmäng”, kus ta ilmub Naggi rollis lavale ootamatus kohas.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Volli Käro nii:

Raimond Valgre / Debora Vaarandi „Saaremaa valss” Georg Otsa esituses

See on selline lugu, mis on kohe mällu sööbinud. See tekitab nii üleva meeleolu. Ja muidugi on selle järgi ka palju tantsitud nooruses ning ilmselt tantsitakse veelgi.

Siiri Sisask /Peeter Volkonski „Mis maa see on?” Siiri Sisaski esituses

See on minu jaoks selline „sõnumi” laul. Selles laulus on oma jõud sees. Aga eriti huvitav on ikkagi see, kuidas Siiri ise seda laulab, niimoodi, et see mõte ka kohale jõuab kõigile kuulajatele.

Arne Oit / Heldur Karmo „Kaks kuukiirt mu toas” Marju Kuudi esituses

60-datel oli Marju Kuut nii erinev laulja. Ma alguses ikka kuulasin ja mõtlesin: kas see meeldib mulle või ei meeldi? Aga selle laulu puhul polnud kahtlustki – meeldib. Selles laulus loob Marju Kuut oma huvitava häälega nii maagilise pildi, et see lihtsalt mõjub.

Rein Rannap / Peeter Ilus „Vana vaksal” Ivo Linna esituses

Ivo Linna laulud on mind saatnud läbi elu. Tema puhul on see huvitav, et iga laulu suudab ta nii erinevalt laulda. Praegu mõnikord tundub, et noored lauljad laulavad kõiki laule ühtemoodi, nagu oleks üks ja sama lõputu laul, aga Ivo puhul on see võluv, et ta suudab kõik laulud omal kombel ellu äratada.

Arne Oit / Heldur Karmo „Suveöö” Jaak Joala esituses

Lihtsalt kaunis laul ja väga kauni häälega laulja. See on ikka suur rõõm, kui laulja suudab sind niimoodi köita, et hakkab kunstiliselt ilus. Laulmine ongi ju kunst. Jaak Joala oligi minu noorusaegade helisev hääl. Tema lauluga tuleb alati midagi ilusat meelde.

Sigmund Romberg - Punavarju laul operetist „Kõrbelaul” Georg Otsa esituses

See laul on ka ikka eelkõige laulja pärast mul valitud. Vanasti oli nii, et kui kuskilt raadiost või televiisorist kostis Georg Otsa laulmist, siis inimesed katkestasid oma töö ja tegevused ja jäid kuulama. Aga oli ka imeline hääl. Ja laulis väga hästi. Georg Otsa võis sõna otseses mõttes söömata kuulata.