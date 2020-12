AUTORIKÜLG | Liisa Rebane-Mäe: ärme võrdsustame koroonaviirust müstilise kurjaga

Eesti ühiskond kõnnib praegu õhukesel jääl. Kõigil on raske ja paraku saavad eri inimesed raske olukorraga erinevalt hakkama.

Ühel pool on justkui meedikud ja teisel pool need, kes muretsevad vaba ühiskonna jätkumise ja põhiseaduslike õiguste kriisiaegse rakendamise pärast. Kolmas grupp on vandenõuteoreetikud.

Sotsiaalmeedias ja kommentaariumites käib ärapanemine ja üksteise võidu räuskamine. Ent siinkohal tuleb arvestada, et vastanduvad pooled on tihti eri tausta ja haridusega ning elavad erinevas inforuumis.