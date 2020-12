Kahjuks on nii, et suure tõenäosusega on valitsuse tänane otsus paljude ettevõtete jaoks morbiidse tähendusega. Kevadel oli šoki leevendusena suureks abiks Töötukassa meede, täna seda ei ole.

Ida-Virumaa tööjõuturule on see täielik šokk, millest välja tulemine võtab päris kaua aega. Plahvatuslik töötuse kasv on vältimatu.