Maailma mõjukaimad naised on Merkel, Lagarde ja Harris, tabelisse sai ka Sanna Marin

Forbesi mõjukate naiste 2020. aasta edetabel sisaldab mitut väljapaistvat naisjuhti, kes on üleilmset tähelepanu tõmmanud koroonapandeemia eduka ohjeldamisega. Ajakiri tõstab tõhusa juhtimise eest esile selliseid liidreid nagu Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern, Taiwani president Tsai Ing-wen, varem Rahvusvahelise Valuutafondi juhina töötanud Christine Lagarde ja Tokyo kuberner Yuriko Koike. „Nad on eri vanuses, eri rahvusest ja eri ametinimetustega, kuid neid ühendab asjaolu, et nad on suutnud kasutada oma positsiooni 2020. aasta erakordsete katsumustega tegelemiseks,” märgib Forbes oma kodulehel.

Ajakiri tsiteerib samuti nimekirja pääsenud Norra peaministrit Erna Solbergi: „Riigid, kus inimõigusi austatakse ja naistel on võimalik ühiskonnas tippametitesse tõusta, on ühtlasi riigid, millel on COVID-19 tekitatud kriisidega toimetulekuks kõige paremad võimalused.”