FAKTIKONTROLL | Koroonavastased imemistabletid ei asenda maski ega päästa viirusest

Facebookis ringleb reklaampostitus, mis lubab pandeemiale lõppu - "Koroonavastane imemistablett - hea alternatiiv jõululaua äärde".

"Need kliiniliselt testitud imemistabletid ei lase viirustel (s.h koroonaviirusel) ja bakteritel organismi tungida ning annavad efektiivse kaitse mitmeks tunniks ilma kaitsemaski kandmata," lubatakse reklaamtekstis.

Postitus on keskmise levikuga, see on jõudnud 18 tuhande Facebooki kasutajani.

Kuidas on asi tegelikult?



Tegemist on inimeste petmisega ning valeinfoga. Kui koroonaviiruse vastu oleks imetabletid olemas, oleks pandeemial lõpp olnud juba ammu. Seda enam, et "Medistus Antiviruse" nime kandev toode on olnud Ida-Euroopa apteekides kättesaadav juba aastaid.

Proviisor Triinu Entsik-Grünberg nentis Faktikontrollile, et on seadmega kursis. Justnimelt seadmega, sest kuna tegemist pole ravimidirektiividele vastava tootega, on see kvalifitseeritud Euroopa Liidus meditsiiniseadmeks.

Tema sõnul tablett koroona vastu ei kaitse.

"Koroonaviiruse vastu on parim ravim siiski rahvarikastest kohtumistest hoidumine, maski kandmine ja käte desinfisteerimine," sõnas proviisor.

Ta lükkab ümber väite, nagu tootega saaks asendada maskikandmist avalikus kohas. Nimelt just viimast lubab toodet vahendav ettevõtte oma kodulehel.

Preparaadi vahendajad reklaamivad, et uuringud on näidanud, kuidas seade aitab viiruste vastu võidelda. Nendele uuringutele viidates avaneb toote eestikeelne reklaamleht, mitte teadustöö.

Sellest selgub siiski nii palju, et toote mõjul peaks tekkima kasutaja limaskestadele mehaaniline kaitsekiht, mille tõttu ei saa viirusosakesed meie kehasse tungida. Kiht on muidugi lühiajalise toimega, mis tähendab, et iga mõne tunni tagant peab sisse võtma uue tableti.