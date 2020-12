Dramaatilist õhustikku loov muusika, kiire montaaž, kaadrid, mis illustreerivad missiooni ohtlikkust ja eesootavaid avastusi. Nii reklaamib NASA missiooni, mis peab nelja aasta pärast pöörama täiesti uue lehekülje kosmoseavastuste ajaloos.

Kui see missioon õnnestub, luuakse Kuu peale baas, kust edaspidi hakkavad startima kosmoselennud, mille sihiks on näiteks Marsile jõudmine.

Nüüdseks on teada, kes kuuluvad 18 astronaudi sekka, kelle seast NASA lõpliku valiku teeb. Esialgses meeskonnas on Eesti päritolu astronaut, kes ei tee saladust, et tema eesmärgiks on saada esimeseks naiseks Kuul.